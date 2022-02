Während am Gerberhof in Montabaur die Bauarbeiten am neuen Verbandsgemeindehaus laufen, wird politisch bereits über die Zukunft des bisherigen VG-Rathauses am Konrad-Adenauer-Platz diskutiert. Wie unsere Zeitung erfuhr, wird die Verbandsgemeinde versuchen, ihre Anteile am Gebäude an einen Investor zu verkaufen.