Nagelsmann der Jüngste: Bundestrainer löst Beckenbauer ab

Julian Nagelsmann startet mit einer Rekordmarke in die Heim-EM. Kein DFB-Trainer war in den vergangenen 90 Jahren bei seinem Turnier-Debüt jünger. Nagelsmann löst eine Ikone ab.

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Julian Nagelsmann wird bei der Fußball-Europameisterschaft zum jüngsten Trainer der deutschen Nationalmannschaft bei einem großen Turnier. Am Tag des Eröffnungsspiels am 14. Juni in München gegen Schottland wird der Bundestrainer 36 Jahre und 327 Tage alt sein.

Nagelsmann löst damit Franz Beckenbauer als jüngster Turnier-Coach des Deutschen Fußball-Bundes ab. Der «Kaiser» war bei seinem Debütspiel bei der WM 1986 in Mexiko gegen Uruguay (1:1) 40 Jahre und 266 Tage alt. Ältester Trainer in der DFB-Historie bei seinem Debüt ist Erich Ribbeck, der einen Tag nach dem 1:1 gegen Rumänien zum Auftakt der EM 2000 seinen 63. Geburtstag feierte.

Sollte Nagelsmann Europameister werden, wäre er auch der jüngste Trainer, der bei dem seit 1960 ausgerichteten Kontinentalturnier den Titel holt. Bislang hält der Spanier José Villalonga mit 44 Jahren und 192 Tagen diese Bestmarke nach dem Turniersieg 1964.

Trainer Turnierdebüt Gegner/Ergebnis Alter bei Turnierdebüt Turnierabschneiden Otto Nerz* WM 1934 Belgien/5:2 41 Jahre, 218 Tage Dritter Sepp Herberger** WM 1938 Schweiz/ 1:1 n.V. 41 Jahre, 68 Tage Achtelfinale Helmut Schön WM 1966 Schweiz/5:0 50 Jahre, 300 Tage Zweiter Jupp Derwall EM 1980 CSSR/1:0 53 Jahre, 93 Tage Europameister Franz Beckenbauer*** WM 1986 Uruguay/1:1 40 Jahre, 266 Tage Zweiter Berti Vogts EM 1992 GUS/1:1 45 Jahre, 165 Tage Zweiter Erich Ribbeck EM 2000 Rumänien/1:1 62 Jahre, 365 Tage Gruppenphase Rudi Völler*** WM 2002 Saudi-Arabien/8:0 42 Jahre, 49 Tage Zweiter Jürgen Klinsmann WM 2006 Costa Rica/4:2 41 Jahre, 314 Tage Dritter Joachim Löw EM 2008 Polen/2:0 48 Jahre, 126 Tage Zweiter Hansi Flick WM 2022 Japan/1:2 57 Jahre, 272 Tage Gruppenphase Julian Nagelsmann EM 2024 Schottland 36 Jahre, 327 Tage

* Reichstrainer ** bis 1945 Reichstrainer *** DFB-Teamchef