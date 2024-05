Paris

Champions League

BVB-Kapitän Can pöbelt gegen Kritiker

Von dpa

i Dortmunds Emre Can und Goncalo Ramos (vorne) von Paris kämpfen um den Ball. Foto: Robert Michael/dpa

Emre Can hatte es in der Öffentlichkeit zuletzt nicht leicht. Der Dortmunder Kapitän stand häufig in der Kritik und keilt nach dem Final-Einzug in der Champions League derbe zurück.