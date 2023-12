Dieser Samstag war ein Glückstag für den deutschen Fußball. Nicht etwa, weil die EM-Gruppe mit Schottland, Ungarn und der Schweiz pures Losglück bedeutet. Sondern weil die deutschen U 17-Fußballer durch ihren sensationellen WM-Triumph die Stimmung im Land gerade rechtzeitig zur EM-Auslosung der Erwachsenen in eine andere, in die richtige Richtung vor so einem bedeutsamen Heim-Turnier gelenkt haben.