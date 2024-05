Plus Berlin Ein Fußballfest im und rund ums Olympiastadion: Viele Fans aus der Region waren beim DFB-Pokale dabei Von Dennis Irmiter i Ganz nah dran am DFB-Pokalsieger 2024: Der Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen machte das Double perfekt durch den 1:0-Sieg gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Foto: Dennis Irmiter Das DFB-Pokalfinale ist nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch ein echtes Fest für die Fußballfans gewesen. Die treuen Anhänger des 1. FC Kaiserslautern und die leidenschaftlichen Fans von Bayer Leverkusen prägten tagelang das Stadtbild und sorgten für tolle Impressionen. Lesezeit: 3 Minuten

Seit Donnerstag hatten sich Tausende Fans in Berlin eingefunden und die Stadt in ein Meer aus rot-weißen und rot-schwarzen Farben getaucht. Bei sommerlichen Temperaturen füllten sich die Biergärten, Kneipen und Plätze schnell – Berlin war fest in Fanhand. Am Samstagmittag, wenige Stunden vor dem Anpfiff des 81. Pokalfinales im Olympiastadion, ...