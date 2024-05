Plus Berlin Alonso ist nicht lange zufrieden – Kommentar zum Doublesieger Bayer Leverkusen Von Jochen Dick i Meistermacher und Pokalsieger: Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso mit dem Cup. Foto: Uwe Anspach/dpa Statt des Triples also „nur“ das Double. Die zurückliegende Saisonleistung von Bayer Leverkusen als überragend zu bezeichnen, ist weiterhin keineswegs übertrieben. Lesezeit: 2 Minuten

Das verlorene Endspiel in der Europa League mag vielleicht ein Schönheitsfehler sein – doch die Mannschaft von Erfolgstrainer Xabi Alonso hat auch so Historisches geleistet. Ungeschlagen ist noch kein Team in der Bundesliga-Geschichte durch eine Spielzeit gerauscht, der Sieg im DFB-Pokal gegen den wehrhaften Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern war zudem ...