Plus Köln EM-Halbfinale in Sicht: Nicht nur Köster kann wieder lachen Nach dem 35:28-Erfolg gegen Ungarn darf die deutsche Handball-Nationalmannschaft weiter vom Halbfinale bei der Heim-EM träumen. Lediglich ein Sieg fehlt noch zum Einzug, doch ihr nächster Gegner wird es ihnen alles andere als leicht machen. Doch das Selbstbewusstsein bei den deutschen Handballern ist groß. Von Sven Sabock

Passend zum Ort des Geschehens hat ein Gassenhauer der „Höhner“ das Motto dieser Tage vorgegeben. Rund um die Partien der deutschen Handballer läuft in der Lanxess Arena nun immer häufiger „Wenn nicht jetzt, wann dann“, ein Lied, das unweigerlich mit dem WM-Triumph von 2007 in Köln in Verbindung gebracht wird. ...