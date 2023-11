Heiko Lips haderte. „Der Letzte, den ich von außen mache, kann der nicht reingehen?“, fragte der Routinier in die Runde. Wäre der Ball nicht nur über den Ring getanzt, sondern in den Korb gefallen, hätte Lips die Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach kurz vor Schluss wieder in Führung gebracht. Doch das Glück war den Rollstuhl-Basketballern nicht hold, und so gingen sie im Duell gegen den PSC Pforzheim leer aus, mussten sich mit 45:48 (23:29) geschlagen geben. Entsprechend groß war die Enttäuschung bei den SFDlern, die zuvor auch gegen den RSV Lahn-Dill II den Kürzeren gezogen hatten.