Powerchair-Hockey-Bundesliga: Kreuznacher Star Drivers widmen ihre Siege Edgar Döll und Thomas Knoth i Packende Torraumszene: Vedat Yagiz (links), Spielertrainer der Bad Kreuznacher Star Drivers, umkurvt das Tor der Munich Animals. Rechts bringt sich Clemens Franzmann in Stellung. Foto: Corinna Martin/SFD Nach dem zweiten Spieltag der Powerchair-Hockey-Bundesliga steht das Team der Star Drivers Bad Kreuznach auf dem vierten Tabellenplatz.

„Der Start in die Saison war für das Team nach dem Tod von Thomas Knoth, dem Tormann, dem Organisator und vor allem Freund, sehr schwer“, berichtete Heidi Müller, die Abteilungsleiterin des Elektrorollstuhl-Teams. Am ersten Spieltag in Bochum gingen zwei Spiele verloren, eins wurde gewonnen. Am zweiten Spieltag, beim Deutschen Meister, ...