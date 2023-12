Die Trainingsbedingungen sind alles andere als optimal für die paralympischen Bocciaspieler der Sporfreunde Diakonie Bad Kreuznach, doch die Ausbeute bei den deutschen Meisterschaften in Düsseldorf konnte sich wieder einmal sehen lassen. In der Klasse der Rampenspieler gingen sämtliche Podestplätze an die SFDler.