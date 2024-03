Plus Hanau

WWV-Routiniers lösen DM-Ticket: Ü35-Team der Westerwald Volleys krönt sich zum südwestdeutschen Meister

Von Marco Rosbach , Redaktion

i Die Westerwald Volleys haben ihr Ticket für die Ü 35-DM gelöst. Von links: Peter Wagler, Manuel Lohmann, Christoph Heibel, Marc Dilly, Frieder Reinhardt, Simon Krippes und Sebastian Korbach. Foto: Krippes/Westerwald Volleys

Die meisten von ihnen stehen am Samstagabend wieder in der Halle, wenn es für die Westerwald Volleys im wichtigen letzten Heimspiel der Saison in der Dritten Liga darum geht, sich mit einem Sieg gegen den USC Freiburg vielleicht schon den Klassenverbleib zu holen. Zuvor erfüllten sich einige Routiniers der Westerwald Volleys aber einen anderen Traum, indem sie sich durch den Erfolg bei der südwestdeutschen Meisterschaft den Titel und damit das angestrebte DM-Ticket sicherten.