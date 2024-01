Plus Neuwied Die Spielerinnen des VC Neuwied im Portrait, Teil 11: Youngster Amelie Strothoff spielt sich ins Gespräch Nachdem die Deichstadtvolleys GmbH Insolvenz anmelden musste, steht fest, dass das Bundesliga-Abenteuer des VC Neuwied bald zu Ende geht. Auch die jüngste Spielerin des VCN, Amelie Strothoff, wurde von dieser Nachricht überrascht. Von Christoph Hansen

Am 13. Dezember musste die Deichstadtvolleys GmbH Insolvenz anmelden. Damit ist klar, dass das ehrgeizige Projekt, mit der Mannschaft des VC Neuwied, die in dieser Saison in der höchsten deutschen Spielklasse fast ausnahmslos aus jungen, deutschen Spielerinnen besteht, mittelfristig in der 1. Bundesliga konkurrenzfähig zu werden, abrupt zu Ende geht. Auch ...