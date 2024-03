Plus Bad Salzig

Bad Salzig gegen Wiesbach: Alles oder nichts in Boppard vor großer Kulisse

Von Mirko Bernd

i Alle zusammen für das große Ziel: Die Bad Salziger Volleyballer um Spielertrainer Julius Hammes (Nummer 9) und Trainerin Lisa Guillermard können am Sonntag Historisches schaffen und mit einem Heimsieg gegen Wiesbach in die Regionalliga aufsteigen. Bedingung: Bad Salzig muss 3:0 oder 3:1 gewinnen. Foto: Mark Dieler

Es gibt viele Beschreibungen für solche Spiele. Im Englischen heißen sie martialisch „Do or die“, friss' oder stirb kommt dem wohl im Deutschen am nächsten. Julius Hammes, der die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig mit Lisa Guillermard zusammen trainiert, ist sich sicher: „Wir werden Erster oder Dritter, alles oder nichts.“ Gast des Tabellenzweiten am Sonntag ab 15 Uhr ist Spitzenreiter TV Wiesbach.