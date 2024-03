Plus Neuwied Gelungener Start ins Play-off-Viertelfinale: EHC Neuwied besiegt HYC Herentals mit purer Leidenschaft Von René Weiss i Auch wenn diese Spielszene es nicht erahnen lässt, die Neuwieder Bären (Kirill Klyuyev, links) hatten gegen die Angriffswucht ihres Gegners Herentals, hier Tibo van Reeth (Nr. 91), Mauro Pyl (25) und Joren Moonen (77), eine immense defensive Stabilität entgegenzusetzen. Foto: Jörg Niebergall Manager Carsten Billigmann war fix und fertig, die verletzten Spieler des EHC Neuwied konnten es kaum mit ansehen. „Mein Herz rast. Das ist nichts für mich“, war es für den an der Schulter verletzten Tom Chetik fast unausstehlich, dieses Drama am Freitagabend als Zuschauer verfolgen zu müssen. Lesezeit: 2 Minuten

Am Ende jubelten Billigmann und Chetik genauso wie die Spieler der Bären auf dem Eis: Nach Penaltyschießen gewannen sie das erste Play-off-Viertelfinalspiel der Eishockey-BeNe-League gegen den HYC Herentals aus Belgien mit 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0). In den sozialen Netzwerken hatte Alexander Vasilyev in den Tagen vor dem Play-off-Viertelfinale voller ...