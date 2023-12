Plus Mechelen EG Diez-Limburg enttäuscht in Flandern – 3:4-Niederlage kassiert Bei ihrer 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung bei den Golden Sharks in Mechelen enttäuschte die EG Diez-Limburg zum Auftakt der Meisterschaft der BeNe-League ihren Anhang auf ganzer Linie.

In einer vom Niveau her überschaubaren Partie in Flandern lag der Favorit von der hessischen Landesgrenze nach 40 Minuten im Ice Skating Center mit 2:1 vorne und schien dem personell verstärkten Schlusslicht der Pokalrunde die Punkte abknöpfen zu können. Doch am Ende jubelten die Belgier. „Das war unsere schwächste Leistung ...