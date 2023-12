Während die Unis Flyers Heerenveen und der Heylen Vastgoed HYC am Dienstagabend in einem dritten Spiel um den Einzug ins Finale des Wettbewerbs um den BeNe League Pokal kämpfen, ist die Reise der EG Diez-Limburg zu Ende. Nach der 3:4-Niederlage in der heimischen Eishalle am Heckenweg ging auch die Partie bei den Snackpoint Eaters Limburg-Geleen knapp verloren. Die gastgebenden Niederländer setzten sich mit 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 2:1) nach Penaltyschießen durch.