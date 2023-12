Genau so hatten sich die Fans des EHC Neuwied den Start in die BeNe League vorgestellt. Nach dem enttäuschenden Abschneiden in der Cup-Runde und der vierwöchigen Spielpause kehrten die Bären erfolgreich aufs Eis zurück und bezwangen die Snackpoint Eaters Limburg-Geleen mit 3:2 (0:0; 1:1; 2:1). „Es war die beste Leistung der Mannschaft, seitdem ich wieder hier bin“, sagte Trainer Leos Sulak.