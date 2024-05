Plus Koblenz Auch Huffman geht – Acht Spieler verlassen die Baskets Von Lutz Klattenberg i Fortan nicht mehr im Trikot der Baskets: Caleb Huffman. Foto: W. Heil Eine Woche nach dem Saisonende der EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A mit dem Happy End Klassenverbleib gibt es einige personelle Neuigkeiten bei den Rhein-Mosel-Städtern. Zu den bereits verabschiedeten Spielern Niclas Sperber, Rytis Pipiras, Delante Jones und Trey Hall III gesellen sich weitere Abgänge. Lesezeit: 1 Minute

Auch Leo Saffer, Caleb Huffman, Gabriel de Oliveira und Doppellizenzspieler Tevin Schnabel werden den Verein verlassen. Noch unter Vertrag stehen in Maurice Pluskota, Moses Pölking, Dominique Johnson, Leon Friederici, Marvin Heckel und Dami Ade-Eri derzeit sechs Akteure. „Wir sind weiterhin in intensiven Gesprächen. In den nächsten Tagen und Wochen wird ...