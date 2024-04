Plus Simmertal

Torwartrochade beim VfL Simmertal: Schäfer zurück, Lob für Spielmann

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Sie spielen in einer eigenen Liga. Der FSV BW Idar-Oberstein und der VfL Simmertal sind die beiden abgeschlagenen Teams der Fußball-Landesliga und machen untereinander aus, wer am Ende als Vorletzter und Letzter absteigt. Am Sonntag um 15 Uhr im direkten Duell könnte eine Vorentscheidung in der Challenge der beiden fallen.