Plus Idar-Oberstein In die Fußstapfen von „Emma“ und Muders: SC Idar-Oberstein kann zum dritten Mal Verbandsligameister werden Von Sascha Nicolay i Vor ziemlich genau 29 Jahren wurde Lothar Emmerich im Haag mit Sekt geduscht. Der 2004 verstorbene Vizeweltmeister von 1966 war 1995 der erste Trainer, der den SC Idar-Oberstein als Verbandsliga-Meister ihn in die Fußball-Oberliga führte. Nach ihm gelang bisher nur Patric Muders dieses Kunststück. Tomasz Kakala könnte am Samstag der dritte Verbandsligameistercoach des SC werden. Foto: Archiv Nahe-Zeitung/Sopper Den ersten Matchball hat der SC Idar-Oberstein vergeben, der zweite soll sitzen. Am Samstag (16 Uhr) reicht der Mannschaft von Trainer Tomasz Kakala im heimischen Haag gegen den FC Bienwald Kandel schon ein Unentschieden, um Meister der Fußball-Verbandsliga zu werden und nach fünf Jahren in die Oberliga zurückzukehren. Lesezeit: 3 Minuten

Dreimal ist der SC Idar-Oberstein in seiner Vereinsgeschichte schon in die Oberliga aufgestiegen. Zweimal als Meister und beim bislang letzten Mal als Sieger einer Aufstiegsrunde. Sieben Jahre ist es schon wieder her, seit Florian Galle das von Murat Yasar gecoachte SC-Team zum 1:0-Sieg gegen die Sportfreunde Eisbachtal und für zwei ...