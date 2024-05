Plus Idar-Oberstein

Luca Mörscher trägt die Binde: Kapitän Luca Dieden fehlt dem FSV Blau-Weiss in Hinterweidenthal

Beim SV Hinterweidenthal gastiert der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Landesliga. Zum Wochenendeausflug soll die weite Fahrt in die Pfalz dabei auf keinen Fall werden.