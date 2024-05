Plus Kirn

SG Kirn: Zuversicht und ein mentaler Vorteil

i Ein Schlüsselspieler der SG Kirn/Kirn-Sulzbach: Michael Komarow (blaues Trikot, im Duell mit dem Meisenheimer Marc-André Schneider) lenkt aus dem Mittelfeld heraus die Geschicke des Teams. Foto: Klaus Castor

Wäre heute Saisonschluss in der Fußball-Landesliga, dann würde es ein Entscheidungsspiel gegen den Abstieg geben, da der Zwölfte und der 13. punktgleich sind. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach und die SF Bundenthal würden es bestreiten. Doch noch stehen vier Spieltage aus, und die Kirner und die Bundenthaler treffen am Samstag um 16 Uhr in Kirn-Sulzbach auch so aufeinander.