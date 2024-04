Plus Idar-Oberstein

SC Idar-Oberstein: Erster Elfmeter zum Titel? Schielen nach Zeiskam und spielen in Hohenecken

i Florian Zimmer verwandelte in der Vorwoche einen Elfmeter. Er steht jetzt bei 28 Saisontoren. Wenn er in Hohenecken die 30 voll macht, dann ist der Titel für den SC greifbar nah – oder sogar schon perfekt. Foto: Joachim Hähn

Vier Punkte aus fünf Spielen muss der SC Idar-Oberstein noch holen, wenn er ohne Hilfe der Konkurrenz Meister in der Verbandsliga werden will. Doch womöglich reicht schon ein Dreier am Samstag (17 Uhr) bei Schlusslicht TuS Hohenecken – wenn sich TB Jahn Zeiskam und Basara Mainz zuvor unentschieden trennen.