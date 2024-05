Plus Rheinland-Pfalz Betrug mit Coronatests: Mehr als 100 Millionen Euro Schaden in Rheinland-Pfalz? Von Bernd Wientjes i In allen Städten und in vielen Orten gab es zahlreiche Teststationen. Leer stehende Geschäfte wurden umfunktioniert, auf freien Plätzen wurden Zelte oder Container aufgestellt, um Tests anzubieten. Kontrolliert wurden die Anbieter nur sporadisch. Betrug und Betrügern waren damit Tür und Tor geöffnet. Foto: Andreas Arnold/picture alliance/dpa Der Abrechnungsbetrug bei öffentlichen Corona-Teststellen könnte einen größeren Umfang haben als bisher bekannt. An einer Studie, die das nahelegt, war ein Psychologie-Professor aus Rheinland-Pfalz beteiligt. Wie viel Geld wurde im Land abgezockt? Die Schätzungen sind erschreckend hoch. Lesezeit: 3 Minuten

Es musste damals schnell gehen. Um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren und Ansteckungsketten zu unterbrechen, wurde 2021 ein breites Corona-Testnetz in Deutschland benötigt. Der Bund sagte eine schnelle und unbürokratische Finanzierung der Teststellen zu. Innerhalb kurzer Zeit entstanden so unzählige Corona-Teststationen. Mehr als 2000 davon gab es Anfang 2022 in Rheinland-Pfalz. ...