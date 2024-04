Plus Bingen

Hassia Bingen: Comeback von Torwarttrainer Kay Schotte?

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Drei Auswärtsspiele in Folge muss Fußball-Verbandsligist Hassia Bingen bestreiten, wobei sich die Fahrten in Grenzen halten: Auf das Spiel in Gau-Odernheim (1:6) folgen am Freitag, 19.30 Uhr, der Auftritt bei der TuS Marienborn und am 5. Mai das Spiel bei der TSG Bretzenheim – alles Kontrahenten aus Rheinhessen also.