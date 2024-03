Plus Winterbach SV Winterbach bejubelt knappen Sieg im Spitzenspiel – 2:1 gegen Primus FC Schmittweiler-Callbach Von Lukas Erbelding i Unterschiedliche Gefühlslagen: Während die Winterbacher im Topspiel einen 2:1-Sieg bejubeln durften, herrschte bei den Schmittweilerern Jeffrey Renner (rechts) und David Atama (links) Ernüchterung vor. Foto: Klaus Castor Der SV Winterbach hat neue Spannung in den Meisterschaftskampf der Fußball-Bezirksliga gebracht. Im Topspiel gegen den FC Schmittweiler-Callbach siegte der SVW mit 2:1 (1:1) und verkürzte den Rückstand auf den Tabellenführer auf vier Zähler. Lesezeit: 3 Minuten

„Ich kann der Mannschaft nur ein großes Kompliment aussprechen. Wir sind mit viel Überzeugung aufgetreten“, freute sich der Winterbacher Trainer Michael Minke. Sein Team hatte in einem intensiven Duell den besseren Start erwischt und war schon nach acht Minuten in Führung gegangen. Der FC leistete sich einen Ballverlust in der ...