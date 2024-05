Plus Baumholder

VfR Baumholder II: Sieg beim Schlusslicht bringt den A-Klasse-Titel – Dreikampf gegen den Abstieg

i Daniel Embacher (in grün) war der beste Baumholderer bei der Pokalfinalniederlage auf dem Volkesberg. Am Sonntag möchte endlich auch er einen Titel feiern. Foto: Stefan Ding

Die Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse wäre der perfekte Trost für den VfR Baumholder II. Nach dem verlorenen Kreispokalfinale gegen den TuS Veitsrodt hat die Mannschaft der Trainer Jonas Gedratis und Jan Eisenhut am Sonntag die nächste Titelchance. Mit einem Sieg bei Schlusslicht FC Hennweiler ist der VfR Baumholder II Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga.