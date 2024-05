Plus Kreis Birkenfeld

SG Kirn/Kirn-Sulzbach II fährt auf der letzten Rille: Ausgerechnet jetzt geht es im Abstiegskampf um die Wurst

i Nach ihrem Sieg in Hennweiler möchte die SG Rhaunen/Bundenbach (dunkle Trikots) gegen Veitsrodt nachlegen. Foto: Joachim Hähn

Der Kampf um den fünftletzten Platz dominiert das Geschehen auf der Zielgeraden der A-Klasse. Drei Mannschaften versuchen, diesen rettenden Rang am Ende der Saison zu besetzen – und in Kirn-Sulzbach stehen sich am Sonntag zwei von ihnen gegenüber.