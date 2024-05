Plus Frauenberg Ein Publikumsmagnet: Burgfest der Nahetal-Musikanten lud zum Tanzen ein Von Gerhard Müller i Mehr als 50 Tänzerinnen und Tänzer, zumeist Jugendliche, nutzten die grüne Tanzfläche, um einige Formationstänze hinzulegen. Foto: Gerhard Müller Das Burgfest der Nahetal-Musikanten lockte zahlreiche Besucher nach Frauenberg. Gemeinsam mit dem Musikverein Hettenrodt boten sie am Nahe-Ufer alles von volkstümlicher Musik bis zu moderner Blasmusik. Das brachte auch Besucher auf die Frauenburg. Lesezeit: 2 Minuten

Auch in diesem Jahr war das von den Nahetal-Musikanten ausgerichtete Burgfest in Frauenberg ein voller Erfolg. Allerdings dauerte es bis zur Mittagszeit, bis sich das Festgelände am idyllischen Naheufer füllte. Bei perfektem Wanderwetter waren die 750 bereitgestellten Sitzplätze und Stehtische in den aufgebauten Zelten und auf dem Gelände am frühen ...