Plus Koblenz

Cosmos hat keine Angst vor Pirmasens – Rot-Weiss steht erneut vor Umbruch

i Trifft Cosmos-Torjäger Djibril Sossah erneut? Foto: Wolfgang Heil

Die Saison in der Fußball-Oberliga geht es in ihre entscheidende Phase. Während Rot-Weiss Koblenz als Tabellensechster sein Soll bereits erfüllt hat und die verbleibenden sieben Partien locker angehen kann, geht es für den FC Cosmos noch um alles – um den Klassenverbleib. Dabei wartet am Wochenende eine harte Nuss auf die Mannschaft von Trainer Yusuf Emre Kasal.