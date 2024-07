Plus Simmern

Start rückt näher, nächste Tests stehen an: Karbach sucht noch einen Innenverteidiger

Mirko Bernd Von Michael Bongard

i Die Neuzugänge Donovan Makoma (links) und Anes Abdiovski (rechts) bilden derzeit das Innenverteidiger-Paar beim Oberligisten FC Karbach, obwohl beide als defensive Mittelfeldspieler von ihren Ex-Klubs Cosmos Koblenz (Makoma) und Alemannia Waldalgesheim (Abdiovski) verpflichtet wurden. Die Stammverteidigung um Jannik Mohr und Jakob Schink fehlt derzeit, Kapitän Mohr droht wegen eines Knorpelschadens im Knie sogar das Saisonaus. Makoma und Abdiovski haben noch das ein oder andere Abstimmungsproblem. Die Karbacher sind deshalb weiter auf der Suche nach einem gelernten Innenverteidiger. Im Härtetest beim FC Hürth wird am heutigen Freitag aber kein „Probespieler“ dabei sein. Foto: Mark Dieler

Der Saisonauftakt der überkreislichen Fußballer rückt näher, teilweise stehen am Wochenende bereits die letzten Testspiele an, bevor es kommende Woche im Rheinlandpokal zur Sache geht. Für den FC Karbach geht am heutigen Freitagabend sogar schon die Generalprobe vor dem Oberliga-Start über die Bühne.