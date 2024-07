Jeremy Mekoma trägt wieder das blaue Trikot des FC Karbach: Nach zwei Jahren beim 1. FC Köln II und bei Eintracht Trier ist der 20-jährige Kastellauner, der in der Jugend für Mainz 05 stürmte, wieder zurück beim Oberligisten. Im „Rhein-Hunsrücker Topspiel“ auf dem Bieberner Sportfest gegen den Rheinlandligisten TuS Kirchberg (mit Tim Müller) stand Mekoma, der am Dienstag verpflichtet wurde, direkt in der Startelf und durfte 72 Minuten im Testspiel beim 3:0-Sieg mitwirken. In dieser Szene traf Mekoma zum vermeintlichen 2:0 für Karbach nach 33 Minuten, das Tor wurde aber wegen angeblichen Abseits aberkannt. Eine Fehlentscheidung des Unparteiischen, der Ball zu Mekoma kam von einem Kirchberger, das Tor hätte zählen müssen. Foto: B&P Schmitt