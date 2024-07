Plus Koblenz Rot-Weiss gastiert bei der Reinhardts Elf: Ein Abend, der keinen Verlierer kannte Von Klaus Reimann i Konkurrenten über 90 Minuten, vereint nach dem Spiel: Die Fußballer des A-Ligisten SV Reinhardts Elf und des Oberligisten Rot-Weiss Koblenz bestanden nach der Testpartie auf dem Asterstein auf ein Gemeinschafts-Foto. Foto: Klaus Reimann Julian Nagelsmann hätte seine helle Freude gehabt an diesem Abend auf dem Koblenzer Asterstein. Lesezeit: 3 Minuten

Der deutsche Fußball-Bundestrainer hatte nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM eine viel beachtete Motivationsrede an die Nation gehalten, in der er über den Fußball hinaus ein stärkeres Miteinander, einen größeren Zusammenhalt in der Gesellschaft einforderte. Nun, der SV Reinhardts Elf und Rot-Weiss Koblenz füllten diesen fast schon präsidialen Wunsch am ...