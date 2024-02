Plus Vettelschoß In Vettelschoß wird nach „miteinander!“-Regeln gespielt: Wenn Schiedsrichter und Kicker gemeinsam agieren In Vettelschoß (Kreis Neuwied) wurde kürzlich das Finale einer speziellen D-Jugend-Spielrunde ausgetragen. Die Partien fanden unter Berücksichtigung der „miteinander!“-Regeln statt. Dabei wurden die jungen Fußballspieler in zentrale Entscheidungen auf dem Feld mit einbezogen. Das Projekt könnte, so der Wunsch der Initiatoren, auch bundesweit Schule machen. Von Lukas Erbelding

Am Pfingstsonntag 2023 ereignete sich bei einem internationalen Jugendfußball-Turnier in Frankfurt am Main ein schockierender Vorfall. Nach einem Spiel zwischen einer Berliner Mannschaft und einem Team aus Frankreich kam es zu tumultartigen Szenen und einer Schlägerei, in dessen Folge der 15-jährige Paul Schläge gegen den Hals respektive die Wange abbekam. ...