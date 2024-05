Packendes D-Jugend-Duell: Wormatia Worms stellt sich in Meisenheim vor

Anzeige

Am Samstag um 14 Uhr stellt sich Wormatia Worms mit seinem Top-Nachwuchs bei der JSG Nahe-Glan in Meisenheim vor. Beide trennen in der Tabelle zwei Punkte. Die Gastgeber wollen auch nach dem Spiel die Nase vorn haben. Noch vor den beiden Teams ist der SV Gonsenheim platziert, der am Samstag um 13 Uhr im Bad Kreuznacher Moebus-Stadion bei der JSG Degenia/Planig seine Visitenkarte abgibt.

In der C-Junioren-Verbandsliga ist die JSG Nahe-Glan starker Zweiter. Das Auswärtsspiel am Samstag um 14.30 Uhr ist aber nicht zu unterschätzen, die JSG tritt bei der SG Offenbach an. Bereits um 13 Uhr ist die JSG Degenia/Planig zu Gast bei der TSG Bretzenheim. In Dudenhofen bei der JSG Ganerb müssen die A-Junioren der JSG Nahe-Glan am Samstag um 18.30 Uhr ran. Das Team möchte dort Rang zwei verteidigen.