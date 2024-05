Plus Kreis Rhein/Ahr Neue Spielformen bei den Jüngsten kommen gut an – RZ befragt Rhein-Ahr-Vereine zu ihrer Meinung Von Hans-Josef Schneider i Superwetter, Superanlage, Superstimmung beim Spieltag der F-Junioren-Staffel 9 in Wehr. Die neuen Spielformen werden vom Nachwuchs gut angenommen. Foto: Hans-Josef Schneider Nach dem Konzept des Deutschen Fußball-Bundes soll im Jugendfußball die individuelle Förderung in den Vordergrund rücken. Interessante intensive Spielformen mit mehreren Toren auf kleinen Spielfeldern sollten zu mehr Ballkontakten für die Kleinen führen – vom drei gegen drei bei den F-Junioren bis zum sieben gegen sieben in der E-Jugend. Lesezeit: 2 Minuten

Mehr Torschüsse, mehr Dribblings, mehr Zweikämpfe, mehr Spaß, so lautet die Formel. An die Stelle des klassischen Ligabetriebs mit dem Spiel sieben gegen sieben treten sogenannte „Fußball-Festivals“. Ganz wichtig: Jeder Spieler soll gleich viel Einsatzzeiten erhalten. Im Fußballverband Rheinland sind die neuen Spielformen in der F-Jugend seit der Saison 2022/2023 Pflicht. ...