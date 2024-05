Plus Kreis Bad Kreuznach JSG Nahe-Glan: Test fürs Pokalfinale steht an Von Olaf Paare Eine englische Woche bestreiten die D-Junioren-Fußballer in der Verbandsliga. Zum Abschluss steht der JSG Nahe-Glan, die am Dienstag beim Zweiten Schott Mainz überzeugend mit 3:1 gewann, ein besonderes Spiel bevor. Lesezeit: 1 Minute

Die Jungs von Trainer Michael Rohr sind am Samstag um 13 Uhr beim FC Speyer zu Gast. Also bei dem Gegner, auf den sie auch im Verbandspokalfinale am 15. Juni treffen. Am Samstag um 13 Uhr spielt zudem die JSG Degenia bei der TSG Kaiserslautern. Es ist das Duell Vorletzter ...