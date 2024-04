Kreisliga B Staffel 8: Nur Niederlagen für COC-Trio im Keller – Ulmen gegen Eifelhöhe 2:2

Dunkelblau gegen Hellblau – oder SV Ulmen (rechts mit Dominik Karst) gegen SG Eifelhöhe (mit Fabian Jahnen). Der Meister Ulmen gewann in seinem zwölften Heimspiel zum ersten Mal in dieser Saison nicht und kassierte beim 2:2 zum ersten Mal in dieser Runde auch zwei Gegentore. Für die war Jahnen verantwortlich. Foto: Alfons Benz