B Staffel 8: Lutzerather Höhe nun Letzter nach spätem Eigentor

Die SSG Lutzerather Höhe (rechts mit Mathias Werner) verlor in letzter Minute mit 1:2 gegen den Zweiten Darscheid/Mehren und geht vom letzten Tabellenplatz in den letzten Spieltag. Ein Sieg muss am Samstag bei Ahbach II her, der Rückstand auf den rettenden viertletzten Rang beträgt zwei Punkte. Foto: Alfons Benz