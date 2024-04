Plus

Kreisliga A1: Titelrennen ist so gut wie entschieden – Schönstein gerettet, Honigsessen am Abgrund

Von Günter Gerhardt

i Klare Verhältnisse: Aufsteiger SG Hundsangen II bejubelte im Heimspiel gegen die SG Westerburg II ein halbes Dutzend Tore und festigte seinen vierten Platz. Die Gäste schweben weiter in Abstiegsgefahr. Foto: Andreas Hergenhahn

In der Kreisliga A1 baut die SG 06 Betzdorf ihre Tabellenführung nach einem deutlichen Heimsieg gegen den TuS Niederahr auf sieben Punkte aus. Hierbei profitierte man von einer Auswärtsniederlage des SV Niederfischbach in einem wahren Torespektakel bei der in diesem Kalenderjahr bsi dato ungeschlagenen SG Herschbach. Im Tabellenkeller gewann die SG Gebhardshainer Land auch ihr zweites Spiel unter dem neuen Trainergespann und kann sich wieder berechtigte Hoffnungen auf den Klassenverbleib machen.