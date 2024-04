Plus Neitersen

Kreisliga A aus AK-Sicht: Drei von fünf Partien sind für Neitersen II Endspiele

Von René Weiss

i „Wir helfen in dieser Saison regelmäßig unserer ersten Mannschaft aus, partizipieren umgekehrt allerdings nicht von oben“, erklärt Nico Hees die anhaltend schwierige Personallage bei der SG Neitersen II. Foto: Jogi

Nico Hees ließ in dieser Saison zu keinem Zeitpunkt zu, dass die SG Neitersen/Altenkirchen II den Boden unter den Füßen verliert. Mitte September stand die Zweitvertretung des Bezirksligisten nach fünf Spieltagen mit 13 Punkten an der Tabellenspitze. Der Trainer sprach von einer Momentaufnahme und behielt stets die Realität vor Augen. Jetzt, 16 Spieltage später, haben die Kombinierten aus dem Wiedbachtal und der Kreisstadt nur zwölf weitere Punkte hinzubekommen. Neitersen ist in der Tabelle abgesackt – und kämpft in der Kreisliga A2 um den Klassenverbleib.