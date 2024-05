Plus Kreis Altenkirchen Kreisliga A1: Betzdorf kehrt auf überkreisliche Bühne zurück – Honigsessen kann nur noch ein Wunder retten Von Jens Kötting i Fünf Jahre nach dem Abstieg aus der Bezirksliga kehrt der langjährige Oberligist SG 06 Betzdorf auf die überkreisliche Bühne zurück. Foto: Andreas Hüsch In der Kreisliga A1 ist das Titelrennen entschieden. Weil Niederfischbach überraschend deutlich verlor, kehrt die hingegen siegreiche SG 06 Betzdorf de facto nach fünf Jahren auf die überkreisliche Bühne zurück. Auch im Keller scheint ein Absteiger bereits festzustehen. Lesezeit: 3 Minuten

Spiel der Woche SG Honigsessen/Katzwinkel – Spfr Schönstein 0:3 (0:1). Wenn wir immer so wie heute gespielt hätten, stünden wir nicht ganz unten“, haderte Spielertrainer Sascha Mertens nach einer Partie, „die wir klar in der Hand hatten, in der wir aber zu viele Chancen brauchten. Wir haben uns kämpferisch und spielerisch ...