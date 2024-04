Plus Westerwald

A1 aus Ww-Sicht: Hundsangens Trainer Boddenberg fordert Reaktion auf Totalausfall – Derby in Rennerod

Von Horst Fechtner

i Für die SG Neunkirchen (links Oliver Völler) geht es am Samstag zum Derby nach Rennerod. Die SG Herschbach (rechts Pascal Merl) empfängt hingegen in Salz den SV Niederfischbach. Foto: Andreas Hergenhahn

Zur Kirmes in Weroth trifft die Reserve der SG Hundsangen in der Fußball-Kreisliga A 1 bereits am heutigen Freitagabend auf die SG Westerburg II, und die SG Rennerod erwartet am Samstag die SG Neunkirchen zum Derby. Am Sonntag messen sich die SG Herschbach gegen Niederfischbach, der TuS Niederahr in Betzdorf und die SG Guckheim gegen Niederdreisbach mit dem aktuellen Spitzentrio der Liga.