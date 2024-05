Plus Wirges

Wirgeser Karten verschlechtern sich: EGC nutzt Chancen beim 0:1 gegen Wittlich nicht – Strittiger Elfmeter

Helmut Rosbach Von Marco Rosbach

i Außenverteidiger Yannik Sand (links) und die Wirgeser Hintermannschaft hatten vor der Pause viel zu tun, um sich den Rot-Weiss Wittlich um Kapitän Ömer Kahyaoglu vom Leib zu halten. In der 49. Minute standen beide Akteure dann im Blickpunkt, als zunächst ein Foul an Sand nicht geahndet wurde und sich daraus eine Szene entwickelte, die zu einem Foulelfmeter für Wittlich führte. Diesen verwandelte Kahyaoglu sicher. Foto: Marco Rosbach

Am Ende war es eine Floskel, die herhalten musste, um die Sache doch recht treffend auf den Punkt zu bringen. „Es sollte mal wieder nicht sein“, meinte Sven Baldus, der Trainer der Spvgg EGC Wirges, dessen Team nach zuletzt deutlichen Niederlagen in der Rheinlandliga diesmal zwar für ein knappes Ergebnis sorgte, aber nichtsdestotrotz mit leeren Händen dastand. Durch das 0:1 (0:0) gegen den SV Rot-Weiß Wittlich schwinden die Chancen, den direkten Abstieg in die Bezirksliga noch zu verhindern.