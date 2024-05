Plus Nentershausen Mehr als nur ein dreckiges Dutzend: Marco Rosbach zur Eisbachtaler Rückkehr in die Oberliga Von Marco Rosbach i Marco Rosbach kommentiert Foto: Jens Weber/MRV Als Thorsten Wörsdörfer tief in die Westernkiste griff und seine Erzählung vom „dreckigen Dutzend“ begann, konnte er nicht wissen, welches Ende die Runde für seine Eisbachtaler Sportfreunde nehmen wird. Lesezeit: 1 Minute

Nachdem er in der Vorsaison den FC HWW Niederroßbach punktgenau in der Rheinlandliga gehalten hatte, war dem Trainer nach seiner Rückkehr an die geliebte alte Wirkungsstätte nach Nentershausen ein Traumstart geglückt. Neun Punkte aus drei Spielen, 15:2 Tore: Das machte Lust auf mehr. Doch die Koordinaten verschoben sich. Ein früher Wintereinbruch, ...