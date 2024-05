Plus Ahrweiler Zugänge Nummer neun und zehn beim Ahrweiler BC – Ein Rückkehrer und ein Neuer aus Berlin Von Lutz Klattenberg i Nachdem er schon von 2021 bis 2023 beim Ahrweiler BC gespielt hat, kehrt Linksverteidiger Ibis Renda nun zurück. Foto: Vollrath Unmittelbar nach Saisonende in der Fußball-Rheinlandliga forciert der Ahrweiler BC seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit. Der Tabellendritte sicherte sich mittlerweile schon die Neuzugänge Nummer neun und zehn. Lesezeit: 2 Minuten

So kehrt Linksverteidiger Ibis Renda zurück zum ABC. Der 29-Jährige, der zwischen 2021 und 2023 bereits 69-mal in Rheinland- und Oberliga für Ahrweiler aufgelaufen ist, wechselt nach einem Jahr bei Mittelrheinligist FV Bonn-Endenich zurück an die Ahr. Von der Spree kommt Neuzugang Nummer zehn, Lukas Harden. Der zentrale Mittelfeldspieler, auch als ...