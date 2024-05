Plus Rheinland-Pfalz A61-Moseltalbrücke wird für einen Tag gesperrt: Das sind die Gründe Von Anke Mersmann i Die Moseltalbrücke Winningen der Autobahn A61 ist ganztägig wegen Vermessungsarbeiten voll gesperrt(Luftaufnahme mit einer Drohne). Die 1972 erbaute 935 Meter lange und bis zu 136 Meter hohe Brücke ist reparaturbedürftig. Die Messungen dienen der Vorbereitung der Sanierung, die 2024 beginnen soll. (zu dpa: «Autobahn GmbH West stellt Großprojekte für dieses Jahr vor») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa Die sanierungsreife Moseltalbrücke der A61 wird für einen Tag voll gesperrt – Grund sind Untersuchungen im Vorfeld der Instandsetzung. Ein Belastungstest steht am Sonntag, 26. Mai, an: 40 Lkw mit je 40 Tonnen Gewicht kommen auf der Brücke zum Einsatz. Lesezeit: 3 Minuten

45.000 Autos, Lkw und andere Gefährte auf zwei, vier und mehr Rädern nutzen täglich die Moseltalbrücke der A61 bei Winningen. Nicht so aber am Sonntag, 26. Mai. Dann wird die sanierungsreife Brücke tagsüber gesperrt, um Untersuchungen an dem Bauwerk vornehmen zu können, teilt die zuständige Autobahn GmbH, Niederlassung West, mit. ...