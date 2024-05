Mayen

Blitzeinbruch in Juweliergeschäft in Mayen: Polizei sucht Zeugen

i Symbolbild. Foto: dpa

In der Innenstadt von Mayen kam es in der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag zu einem Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft, dies teilt die Polizei in einer Meldung mit.