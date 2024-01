Plus Immendorf Oestreich und der TuS Immendorf trennen sich sofort: Rheinlandligist überrascht mit Trainerentscheidung Es ist eine Neuigkeit, die für den ein oder anderen durchaus als Überraschung daherkommt. Fußball-Rheinlandligist TuS Immendorf hat zum Jahreswechsel die sofortige Trennung von Aufstiegstrainer Sascha Oestreich verkündet. Sein Co-Trainer Torben Kühl-Decker genießt ab sofort das Vertrauen des Immendorfer Vorstands und soll den TuS zum Klassenverbleib führen. Von Moritz Hannappel

„Das kam auch für mich überraschend“, lässt Oestreich im Gespräch mit unserer Zeitung durchblicken. In der Mitteilung, die auf der Facebook-Seite des letztjährigen Bezirksliga-Mitte-Meisters zu finden ist, heißt es: „Nach zahlreichen Gesprächen in der vergangenen Woche ist der Vorstand in Absprache mit Sascha Oestreich zu dem Entschluss gekommen, den gemeinsamen ...