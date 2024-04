Plus Eisbachtal/Niederroßbach/Wirges

FC HWW empfängt einen Lieblingsgegner – Eisbachtal ist Favorit – Wirges im Duell der formstarken jungen Wilden

Von Moritz Hannappel

i Einer der jungen Wilden auf Seiten der EGC: Mittelfeld-Stratege Noah Klein (hier im Zweikampf mit Niederroßbachs Niklas Rhein) sammelte mit 2134 die zweitmeisten Einsatzminuten bei Wirges. Nur Yannik Sand stand länger auf dem Feld (2226 Minuten). Auch der Verteidiger ist erst 20 Jahre alt. Foto: Andreas Hergenhahn

Für die drei Rheinlandligisten aus dem Westerwaldkreis geht es Schlag auf Schlag weiter: Nach dem Nachholspieltag am Mittwoch steht am Wochenende der Abschluss einer Englischen Woche bevor. Während die Spfr Eisbachtal und der FC HWW Niederroßbach am Samstag ein Heimspiel vor der Brust haben, muss die EGC Wirges auswärts ran.